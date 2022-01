Minacce con una mannaia alla ex: prima l'allontanamento, ora scatta il carcere

Un 55enne cittadino italiano e stato arrestato e condotto in carcere perché trovato in violazione di un divieto di riavvicinamento alla sua ex coniuge. E' successo nei giorni scorsi in un comune della pianura bolognese, dove i carabinieri locali hanno eseguito il provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

I fatti risalgono al novembre scorso quando la consorte dell’uomo contattò i militari dell'Arma per riferire che lui la aveva minacciata con una mannaia. Il soggetto fu quindi già arrestato e poi rimesso in libertà ma sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Come accertato dai carabinieri della stazione locale, il provvedimento è stato però di recente violato e vista la gravità della situazione, la Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto un aggravamento della misura cautelare che è stata accolta ed emesso dall’Autorità giudiziaria.