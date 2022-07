Minerbio: urta bici con l'auto e se ne va, la 13enne prende la targa e lo fa denunciare

Sperava forse di farla franca, ma la ragazzina ha avuto una discreta prontezza, e lo ha fatto denunciare. Un 70enne è stato deferito per danneggiamento e fuga a seguito di incidente a Minerbio. Nella giornata di ieri è arrivata la notifica per l'uomo. Ad accusarlo una 13enne, vittima dell'urto che ha travolto la sua bicicletta, in un parcheggio di un centro commerciale.

Non si sa se il 70enne si sia accorto o meno dell'urto durante una manovra, ma il mezzo a due ruote è risultato molto danneggiato. Uno schiacciamento fortunatamente senza conseguenza per la ragazzina, che visitata dal 118 non ha dovuto ricorrere a nessuna cura.

L'uomo è stato però rintracciato: la 13enne, nonostante la giovane età, ha avuto la prontezza di segnarsi il numero di targa del veicolo che la aveva quasi investita e di comunicarlo alle forze dell'ordine. Dopo un breve riscontro, al 70enne è stata notificata la denuncia in questione.