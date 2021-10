La moglie non gli prepara il pranzo lui la mette fuori casa

Intervento dei Carabinieri a Monterenzio, dove una donna è stata messa fuori casa dal marito (entrambi di origini marocchine, lui di 35 e lei di 30 anni) per non averlo accolto con il pranzo pronto quando è rientrato dal lavoro. Gli uomini dell'Arma hanno trovato la donna 30enne alla porta (è lei ad aver richiesto l'intervento) con la spesa appena fatta ancora fra le braccia mentre lui non ne voleva sapere di aprire, anzi, ne è nata una colluttazione che si è conclusa con l'immobilizzazione dell'uomo e il suo arresto (per resistenza a pubblico ufficiale).

La concitata colluttazione fra i Carabinieri e l'uomo ha portato alla necessotà di cure mediche: allo straniero sono stati refertati due giorni di prognosi per una contusione alle braccia e tre giorni invece ad uno degli uomini in divisa, colpito da una gomitata sul labbro. A seguito dell’arresto, una volta ritornato in sé, il marocchino, incensurato, è stato rimesso in libertà, non avendo l’Autorità Giudiziaria rilevato ulteriori esigenze cautelari.