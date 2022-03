Malore mentre mangia al bar: 67enne morta soffocata

Una donna di 67 anni è morta ieri nel pomeriggio, soffocata dal bombolone che stava mangiando. La tragedia si è consumata in pochi attimi al noto Bar Billi di via De Coubertin dove alla fine sono arrivati sia l'ambulanza che la polizia, anche se ormai purtroppo tutto era già finito.

A chiamare i soccorsi son stati i baristi e i clienti, che hanno visto la donna prima tossire molto forte e poi annaspare accasciandosi a terra. Nulla da fare per i medici, che quando sono arrivati non hanno potuto constatare che la morte della signora. Il caso è stato preso in esame anche dalla polizia, che però poi ha gestito la pratica del decesso in via amministrativa. Ancora non chiara la sequenza di eventi, ma pare che la donna -o prima o dopo il boccone di traverso- abbia avuto un malore.