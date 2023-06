Morte Flavia Prodi, Lepore: "Bologna perde una delle figure più importanti" | VIDEO

È da poco giunta la notizia della morte di Flavia Franzoni, moglie dell’ex premier Romano Prodi. La donna aveva 76 anni e si trovava in villeggiatura con il marito in Umbria. Dalle prime indiscrezioni sembra che i due fossero impegnati in un cammino francescano insieme ad un gruppo di amici quando, improvvisamente, la donna è stata colpita da un malore. Il sindaco Matteo Lepore, intercettato dalla stampa, ha commentato la vicenda: “Con la morte di Flavia Franzoni Bologna perde una delle sue personalità più importanti, una donna che è sempre stata dalla parte degli ultimi”. Il sindaco non ha escluso il lutto cittadino per il giorno dei funerali: “Sentirò la famiglia, poi decideremo”.