Addio al grande fotografo Roberto Masotti, il cordoglio del sindaco Lepore

Il mondo dello spettacolo piange il fotografo Roberto Masotti moro nella notte fra domenica e lunedì all'età di 75 anni. Masotti, ravvenate, ha immortalato alcuni dei più importanti artisti italiani e internazionali.

"Perdiamo un artista straordinario, un fotografo di livello internazionale che ha saputo raccontare come pochi la musica con le immagini. Masotti ha immortalato in modo unico i più grandi artisti, sin dagli anni ’70, passando dal rock e la classica al jazz, sua grande passione. Bologna Città della Musica lo ricorda con gratitudine. Esprimo ai suoi cari il più sincero e sentito cordoglio", queste le parole del sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

"Ci colpisce profondamente la prematura scomparsa di Roberto Masotti, un grande artista, un grande fotografo - afferma il Consiglio direttivo dell’Associazione Dis-Ordine di Ravenna - Solo di pochi mesi fa gli ultimi contatti per intraprendere nuovi progetti assieme, con Silvia e Roberto Soci Onorari del Dis-Ordine. Roberto ci disse che avrebbe voluto iscriversi all’Artistico, ma i suoi genitori non vollero perciò scelse il Liceo Scientifico. Troveremo il modo di riscattare questo suo desiderio in memoria. Sincero cordoglio e un saluto affettuoso alla moglie Silvia, al fratello Franco e alla famiglia".