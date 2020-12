Corsa notturna in taxi, ma non ha i soldi per pagarla: in tasca della droga, violato anche il coprifuoco

Era circa mezzanotte quando un uomo è salito a bordo di un taxi in Piazza dell'Unità. Destinazione via Saragozza e poi ritorno in Bolognina. Poi però, al momento di pagare, il soggetto dice di non avere il denaro sufficiente: 30 euro. Si tratta di un pregiudicato italiano classe '71, poi fermato e controllato dagli uomini della volante della Polizia.

Nervoso per la presenza degli agenti, dopo poco se ne capisce il motivo: addosso gli vengono trovati 0,30 grammi di cocaina. L'uomo viene denunciato per insolvenza fraudolenta, sanzionato per la detenzione dello stupefacente e per la violazione della normativa Covid-19.