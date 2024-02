Prima ruba gli occhiali, poi chiede soldi per restituirli: 26enne arrestato in via Petroni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un ragazzo di 26 anni di origini marocchine è stato arrestato per aver tentato un'estorsione aggravata ai danni di un altro ragazzo di 20 anni. È successo in via Petroni, intorno alle 4 del mattino. Tutto ha avuto inizio quando il marocchino si è avvicinato al giovane chiedendogli del denaro per comprare del cibo. Al posto di consegnargli dei soldi, il 20enne si è offerto invece di comprargli un pezzo di pizza.

I due raggiungono così la pizzeria più vicina, ma vengono respinti dai dipendenti perché orario di chiusura. A quel punto, il 26enne va in escandescenze e strappa gli occhiali di dosso al ragazzo, minacciando di non restituirglieli se non avesse ottenuto il denaro richiesto.

Scoppia così la lite, che attira l'attenzione degli amici della vittima. Vedendo che più persone si avvicinavano, il marocchino spacca una bottiglia di vetro e la punta contro il gruppo. I ragazzi, con l'aiuto di vigilantes privati e della Polizia Locale, riescono però a immobilizzarlo fino all'arrivo della Polizia. Gli agenti hanno arrestato il soggetto che risultava avere numerosi precedenti per oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni e rissa. Durante la perquisizione sono stati ritrovati gli occhiali che sono stati riconsegnati alla vittima.

