Pugnalato al petto, muore in un parco : 22enne arrestato

Pugnalato pieno petto. E' morto così un uomo straniero di 31 anni nel piccolo parco in vicolo Baciadonne, a San Giovanni in Persiceto. Si tratta di un cittadino pakistano domiciliato nella zona, non identificato ufficialmente poiché nelle tasche aveva i documenti di un suo coinquilino.

È stato aggredito durante una lite, poco prima delle 17 di ieri, domenica 13 agosto.

Le ricostruzioni

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, che era arrivato nel parchetto in bicicletta, avrebbe protestato per la presenza di un cane. Il 31enne si sarebbe dapprima allontanato, poi sarebbe tornato sui suoi passi, insultando l'animale, così è partita la lite. È quindi spuntato un coltello e il fendente al petto lo ha portato alla morte in brevissimo tempo.

A dare l'allarme ai Carabinieri alcuni cittadini che si trovavano nell'area verde. I sanitari del 118 sono stati allertati dai ragazzi presenti: vani i tentativi di rianimarlo, il 31enne è spirato poco dopo l'arrivo dell'ambulanza, per dissanguamento. Al setaccio tutte le telecamere di sorveglianza installate nella zona, mentre il reparto Investigazioni Scientifiche ha analizzato la scena.

Alcuni giovani sono stati identificati e portati in caserma per essere ascoltati. A finire in manette il presunto omicida, un 22enne residente nella zona, incensurato, operaio in un'azienda metalmeccanica. E' in carcere in attesa della convalida dell'arresto.

I Carabinieri dovranno anche stabilire se il 22enne avesse già con sè la lama o se l'abbia presa dall'auto una volta scoppiato il litigio.

Un coltello è spuntato anche durante una lite avvenuta nella serata di ieri a Malalbergo all'interno di un bar. Un italiano di 31 anni, ubriaco, ha minacciato i presenti con la lama. Quando sono arrivati i Carabinieri, ha opposto resistenza ed è stato arrestano.