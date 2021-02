Centro storico, "Assembramenti nelle ore serali": stop alla vendita di alcol dopo le 18

Il Sindaco Virginio Merola ha deciso di confermare l’ordinanza che vieta agli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto del centro storico la vendita di bevande alcoliche dalle 18 alle 6 del giorno successivo. L’ordinanza è stata firmata e resterà in vigore da domani, venerdì 26 febbraio 2021, fino a martedì 6 aprile 2021.

"Con l’evolversi della situazione epidemiologica è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, anche alla luce della propagazione di nuove varianti che rendono incerte le future conseguenze determinate dalla veloce diffusione del virus - si legge nell'ordinanza - nel centro storico della città continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone, specie nelle ore serali, intente a consumare bevande, soprattutto alcoliche, ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza stabilite per contenere la diffusione del virus, è stato riscontrato che l’approvvigionamento di bevande alcoliche spesso avviene nei negozi di vicinato limitrofi, aggirando così le limitazioni ed i divieti stabiliti dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 all’art. 1 co. 10 lett. gg) per le attività dei servizi di ristorazione ed i numerosi verbali elevati a carico di diversi esercizi di vicinato negli ultimi giorni comprovano tale fenomeno, nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia questi problemi continuano a diffondersi".

La violazione dell'Ordinanza comporta, la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, avverte il Comune e all’atto dell’accertamento, "ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni".