Ozzano: assegnati 65.000 euro di contributi a fondo perduto alle associazioni sportive locali

Il Comune di Ozzano ha assegnato 65.000 euro di contributi a fondo perduto alle associazioni sportive locali. "Le piccole associazioni sportive locali - spiega il sindaco Luca Lelli- si sostengono in buona parte anche con i proventi derivanti dalle quote che versano le famiglie per far fare sport ai propri figli. Oltre un anno di "fermo" quasi totale dello sport giovanile e quindi senza queste entrate, rischia di tagliare le gambe a molte associazioni. Personalmente penso che le associazioni in generale, e quelle sportive in particolare, rivestono anche un importante ruolo sociale. Tenere impegnati i ragazzi nei momenti liberi dalla scuola e' un importante aiuto che viene dato anche alle famiglie e insegnare loro i sani principi dello sport che sono quelli della sana competitività, dell'impegno costante per arrivare a raggiungere un risultato importante, dello correttezza e della lealtà sono compiti che staff e allenatori sportivi riescono a svolgere molto bene".

E conclude: Come Amministrazione comunale abbiamo quindi deciso di destinare una parte del fondo governativo riconosciuto agli Enti locali dallo Stato per far fronte all'emergenza COVID proprio alle associazioni sportive del nostro territorio. La cifra destinata e' stata pari a 65.000. Nei giorni scorsi e' stato pubblicato un apposito bando contenente le modalità ed i criteri che occorreva avere per partecipare e risultare assegnatari di un contributo. Conclusa tutta la fase di iscrizione e analisi delle domande, oggi e' stata pubblicata all'albo la delibera che prevede la liquidazione dei contributi alle associazioni che hanno partecipato- sottolinea- Sono state sette le associazioni locali che hanno partecipato avendo le caratteristiche richieste, ribadisce Lelli, la ASD minibasket, la Magic Roller per il pattinaggio, la polisportiva ozzanese A.S.D. per il calcio, la polisportiva AICS per la ginnastica,la Record Team e SOGESE per palestra e nuoto e la pallavolo Ozzano. A tutte loro e' stato destinato un contributo il cui importo e' stato deciso sulla base dei requisiti richiesti e ben specificati nel bando e che va da un importo minimo di 5.500 euro circa fino ad un massimo di 15.000".