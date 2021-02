Palpeggia minorenne alla fermata del bus, la polizia lo ferma sul 13

I fatti sabato pomeriggio in via Ugo Bassi. Gli amici della ragazza hanno aiutato gli agenti ad individuare il molestatore, poi denunciato

Un ventenne è stato denunciato dalla polizia per violenza sessuale perché sabato pomeriggio ha palpeggiato una ragazza di 16 anni alla fermata del bus in via Ugo Bassi.

Questa l'accusa per il giovane di origine romena che, in base a quanto si apprende, si è avvicinato alla minorenne che era in compagnia di un gruppo di amici e dopo averle detto "Ciao Bella" le ha palpato il fondoschiena. Poi è scappato salendo a bordo del bus 13. Gli amici di lei lo hanno però visto e hanno avvisato i poliziotti che hanno fermato il bus in via Lame e, con il loro aiuto, hanno individuato il molestatore. Il ventenne aveva già precedenti per furto aggravato e guida senza patente.