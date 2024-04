Parco Don Bosco, condanna unanime alla violenza: “Una giornata folle”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le immagini arrivate ieri dal parco Don Bosco hanno fatto il giro di Bologna e dell’Italia intera. I manganelli della polizia, stavolta, si sono abbattuti su teste, gambe e braccia di ragazzi ma anche di anziani, come testimonia il braccio rotto di Claudio Galassi, attivista 70enne che ieri ha avuto la peggio durante gli scontri. La protesta degli attivisti vuole proteggere gli alberi del parco, la maggior parte dei quali dovrebbe sparire per fare posto alle nuove scuole Besta. Sul vecchio plesso scolastico, già presente all’interno del parco, pende infatti un ordine di demolizione.

Il bollettino di ieri è abbastanza pesante: sedici agenti delle forze dell’ordine feriti, almeno altrettanti quelli tra i manifestanti, tra cui Galassi e un minorenne. Quest’ultimo, secondo quanto riferito dagli attivisti, avrebbe riportato la frattura di una mano.

I commenti della politica

Le immagini degli scontri sono state commentate da molti esponenti e gruppi politici, a livello sia nazionale che locale. “Solidarietà alle forze dell’ordine aggredite oggi durante lo sgombero delle Besta da manifestanti violenti che nulla hanno a che spartire con quei cittadini che civilmente, in questi giorni, hanno pacificamente mostrato il loro dissenso circa la decisione della Giunta Lepore di abbattere gli alberi del parco Don Bosco” scrive in una nota il gruppo consiliare del Comune di Bologna di Fratelli d’Italia, che definisce come “scellerata” la scelta dell’amministrazione. Stessi torni per Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture: “Quanto avvenuto al parco Don bosco rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di questa amministrazione comunale di favorire un dialogo e un confronto costruttivo tra le anime della città. Oggi ne fanno in particolar modo le spese gli agenti delle forze dell’ordine a cui va tutta la nostra vicinanza, condannando ovviamente le violenze a cui sono stati sottoposti. L’evidente disparità di trattamento che il Comune riserva tra amici e non amici purtroppo alimenta un clima di contrapposizione pericoloso per Bologna”. Le sue parole sono riportate da Il Resto del Carlino, così come quelle del sottosegretario all’Interno Nicola Molteni: "Massima solidarietà ai numerosi agenti delle forze dell’ordine contusi dopo le vigliacche aggressioni subite a Bologna. Ciò è inaccettabile e deve essere condannato senza ambiguità da tutte le compagini politiche".

Di tutt’altro tenore il comunicato di Sinistra Unita, che si schiera al fianco del Comitato Besta: “La giunta Lepore ha deciso di ignorare ogni richiesta di confronto sul progetto delle nuove Scuole Besta, che prevede la distruzione del Parco don Bosco e l’abbattimento di numerosi alberi. Alla sordità della giunta comunale il Comitato Besta e la cittadinanza hanno opposto una resistenza politica, dando vita a un presidio permanente nel parco e a numerose manifestazioni estremamente partecipate. Ma per il PD della “partecipazione” la risposta alle proteste sono i manganelli”.

“Una giornata folle” è invece il commento di Europa Verde, che tra l’altro ha visto due suoi esponenti, Davide Celli e Danny Labriola, presenti al presidio di ieri: “Il Comune di Bologna dialoga così con cittadine e cittadini, giovani e anziani che si battono per difendere l'ambiente e la salute. Una guerra contro chi vorrebbe salvare gli ultimi fazzoletti di verde in città. La città si sta ribellando all'arroganza di chi utilizza muri di cemento e alberi abbattuti per schiacciare e ferire una comunità che chiede ascolto e partecipazione. Atti di forza che nascondono un'infinita debolezza” scrive il gruppo in un post Facebook accompagnato dalle foto degli alberi abbattuti.

Al coro dei commenti si aggiunge anche Coalizione Civica, che in un comunicato critica “la gestione dell’ordine pubblico avvenuta questa mattina al Don Bosco nei pressi del cantiere per le nuove scuole Besta. La nostra città non può accettare una gestione delle manifestazioni di dissenso di questo tipo”, scrive in una nota il gruppo, puntando poi il dito sulla gestione del processo decisionale, ritenuto non “all’altezza dell’importante piano di edilizia scolastica che l’Amministrazione sta mettendo in campo”.

“Questa gestione dell’ordine pubblico è inaccettabile – continua il testo –, non rappresenta la nostra città, la critichiamo e ce ne dissociamo, nella convinzione che si debbano trovare alternative che permettano dialogo e anche contestazione. Tuttavia non è accettabile, come è stato fatto, porre sullo stesso piano la realizzazione di una nuova scuola pubblica con speculazioni edilizie devastanti che abbiamo aspramente combattuto”. Infatti, ripete Coalizione Civica, “pensiamo che le nuove scuole Besta avranno indubbi vantaggi ecologici, sociali e di accessibilità rispetto alle attuali”.