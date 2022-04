Pasqua e 25 aprile: Frecciarossa anche di notte per Reggio Calabria

Tornano i Frecciarossa notturni da e per la Calabria in occasione delle partenze di Pasqua e dei ponti di primavera.

Nelle giornate del 13, 18, 22 e 25 aprile, due nuovi collegamenti di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) permetteranno di raggiungere anche da Bologna e Reggio Emilia la Calabria con il comfort e i servizi Frecciarossa, viaggiando di notte e arrivando al mattino seguente.

Il Frecciarossa notturno avrà origine da Milano Centrale e farà sosta a Reggio Emilia AV alle 22.06 e a Bologna Centrale alle 22.37 per arrivare a Reggio Calabria alle 8.18 il 13 aprile e alle 8.03 il 18, 22 e 25 aprile. Il rientro da Reggio Calabria sarà alle 21.37 con arrivo a Bologna Centrale alle 7.03 e a Reggio Emilia AV alle 7.28. Fermate anche a Paola, Lamezia Terme Centrale, Rosarno e Villa S. Giovanni.

Per raggiungere la Sicilia, inoltre, è possibile usufruire delle navi veloci di Blujet (Gruppo FS Italiane) in connessione con il Frecciarossa da Villa San Giovanni, per un facile interscambio fra i due mezzi di trasporto.