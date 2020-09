People Mover, finalmente ci siamo: "Parere favorevole al rilascio del nulla osta tecnico"

People mover alla svolta. Il Comune di Bologna ha autorizzato "l'apertura al pubblico esercizio del sistema ad impianti fissi di trasporto rapido di massa denominato 'People Mover' per il collegamento tra l'aeroporto Marconi e la stazione centrale": è il dispositivo finale di un atto approvato nei giorni scorsi dal direttore del settore Mobilità sostenibile di Palazzo D'Accursio, Cleto Carlini.

Dopo quello del Ministero dei Trasporti arriva l'ok del Comune

L'ok del Comune segue di poche settimane il nulla osta dato (lo scorso 9 settembre) dal ministero dei Trasporti attraverso la sezione bolognese dell'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif). E' nello stesso atto dell'amministrazione che vengono messe in fila le ultime tappe dell'annoso (e tortuoso) cammino del People mover. Il 27 agosto, in particolare, la Commissione di agibilità ha trasmesso la "relazione finale di agibilità" con la quale, visto l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove eseguite sull'intero sistema, esprime "parere favorevole al rilascio del nulla osta tecnico" per l'apertura al pubblico esercizio della navetta.

Nulla osta all'apertura: autorizzazione fatta

Tre giorni dopo, in Comune è arrivata la richiesta del concessionario Marconi Express di emissione del nulla osta all'apertura. Nella stessa giornata, Palazzo D'Accursio ha inoltrato la richiesta all'Ustif. Il 'timbro' positivo dell'ufficio ministeriale e' arrivato il 9 settembre. A quel punto, a sua volta il settore Mobilita' di Palazzo D'Accursio ha potuto emanare la determina con cui si autorizza l'apertura al pubblico esercizio.

