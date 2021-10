Vuole il permesso di soggiorno, ma è stato espulso: arrestato

Gli agenti del commissariato Due Torri - San Francesco hanno arrestato un cittadino marocchino, processato per direttissima. E' accaduto ieri quando l'uomo si è recato all'ufficio immigrazione della questura di Bologna, in via Bovi Campeggi, per avviare le pratiche per l'ottenimento del permesso di soggiorno.

Gli agenti addetti al controllo della documentazione hanno però verificato che a carico dello straniero nel 2019 era stato emesso un provvedimento di espulsione che gli avrebbe impedito il rientro sul territorio italiano fino al 2022.

E' stata chiamata la polizia che ha arrestato sul posto il cittadino marocchino.