Il torrente Idice è in secca: pesci morti a Monterenzio

Torrente Idice in secca e pesci morti in alcune pozze, in un tratto che attraversa il comune di Monterenzio. Una situazione non sfuggita agli occhi di alcuni residenti, che immediatamente hanno fatto varie segnalazioni, postando anche le foto sui social.

A causa di scarse piogge e temperature torride, all'altezza del museo civico della cittadina, nel corso degli ultimi giorni è possibile notare pozze d'acqua dove galleggiano pesci senza vita. Dalla sorgente fino a valle l'acqua scarseggia, e solitmente sono sempre le pozze più profonde a garantire la ripresa della vita fluviale di invertebrati e pesci in autunno, ma quest'anno il rischio è che si secchino pure quelle poche rimaste. Un problema che si riflette anche sulla fauna del territorio, che non saprebbe dove abbeverarsi.

Al Comune però, non è arrivata alcuna segnalazione così come spiega il sindaco Ivan Mantovani: "Non abbiamo ricevuto niente, né foto né segnalazioni ma è bene sottolinere che la competenza non è comunque del Municipio - incalza il primo cittadino - ma del Bacino di Reno e Bonifica Renana che controllano costamente la situazione, così come lo stato generale di torrenti e fiumi della zona. In questo caso il problema delle pozze con i pesci morti, con tutta probabilità potrebbe essere dovuto al fiume in secca perché non piove da due mesi. Erano stati previsti temporali ma acqua non si è vista. Per l'habitat naturale del nostro territorio e per la fauna speriamo che piova un po".

L'Idice in secca a Monterenzio: