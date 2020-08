Piazza Verdi, ancora una serata di caos e sangue: intervengono i Carabinieri

Un'altra serata "difficile" in zona Piazza Verdi. Ieri infatti, durante un concerto di musica classica in Piazza Scaravilli, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine dopo che una donna (probabilmente in crisi d'astinenza essendo stata riconosciuta da diversi testimoni come una persona dipendente da droga) si è messa ad urlare arrivando a denudarsi e a procurarsi dei tagli. Si trovava fra alcuni uomini che bivaccavano sotto il portico de' Bibbiena.

All'arrivo dei Carabinieri (così come raccontano alcuni residenti e testimoni dei fatti) e dell'ambulanza, la donna si è rifiutata di farsi medicare mentre intorno a lei si è scatenato un fuggi fuggi generale. Un episodio simile si è verificato in Piazza Verdi qualche sera fa, il 26 agosto, quando sono volate sedie e sono stati rovesciati dei cassonetti in un momento di caos.