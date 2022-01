Pieno di gasolio senza pagare, scatta inseguimento in A13

Due persone sono state denunciate per tentato furto in concorso dalla sottosezione di Altedo della polizia stradale, dopo un episodio occorso in A13, l'altro giorno. A notiziare gli agenti di pattuglia è stato un benzinaio della stazione di servizio di Bentivoglio in direzione Padova. In pratica, un auto con a bordo due persone aveva fatto rifornimento ed era rientrata in autostrada, senza pagare.

La fuga però non è durata molto: la volante della stradale si è messa sulle tracce della berlina, raggiungendola dopo sei km. Fermato il mezzo e identificati gli occupanti, due soggetti domiciliati a Bologna, hanno provveduto alla denuncia per entrambi.