Lutto nel mondo degli avvocati, morto lo storico legale Pino Giampaolo

Si è spento all'età di 85 anni l'avvocato Giuseppe Giampaolo, detto Pino, storico difensore delle vittime nei processi delle grandi stragi compiute sotto le Due Torri. Nato nel '36 e iscritto all'albo dal '61, nei faldoni di Giampaolo son scorse le pagine più buie della seconda metà del '900 bolognese. Sue infatti furono le difese in processi carichi di significato, una tra tutte la difesa di parte civile nei processi alla strage di Bologna. Ma da ascrivere al lunghissimo curriculum di Giampaolo sono anche le difese nelle vicende Italicus, le famiglie di alcune vittime nel processo per la Strage di Ustica; il Comune di Bologna nel c.d. processo Biagi; il Comune di Marzabotto, la Provincia di Bologna e la Regione Emilia Romagna nei processi per le stragi naziste a Marzabotto.

Già presidente dell'istituto storico Ferruccio Parri, della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, Giampaolo nel salutare l'Associazione e l'avvocatura a fine 2020 ha detto: “per quanto mi riguarda, ho cercato di esercitare l’Avvocatura (sul solco di quanto scritto da Calamandrei e da Dossetti) come scuola di libertà e di dignità sia per consentire ad ognuno il diritto inviolabile alla difesa sia per eliminare ogni ostacolo contrario alla dignità dell’uomo per potere così realizzare appieno la nostra carta costituzionale, ma sempre nella visione di sviluppo di una cultura di pace e di futuro solidale”.