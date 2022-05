PNRR, a Sasso Marconi 8 milioni per la scuola all'ex Metalplast

Insieme a Bologna, Castel Maggiore e Monterenzio, anche Sasso Marconi si è aggiudicato il bando PNRR per l'edilizia scolastica, ricevendo un finanziamento di 8.684.400,00 Euro per il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo complesso scolastico nell’area ex Metalplast.

Il progetto, realizzato dall’Ufficio Tecnico comunale, prevede la costruzione di un nuovo plesso in sostituzione della scuola media presente nel capoluogo: una soluzione che consentirà da un lato di riqualificare un’area industriale dismessa e dall’altro di ampliare e potenziare gli attuali spazi scolastici.

“Siamo davvero molto soddisfatti non solo del riconoscimento alla qualità del progetto, frutto della sinergia tra l’indirizzo politico e il lavoro dell’Ufficio Tecnico comunale, ma anche della scelta fatta dalla Giunta, che ha accettato la sfida dei finanziamenti europei, portando alla città le risorse necessarie per una rigenerazione urbana attesa da tempo e che risponde alle esigenze dei cittadini di oggi e di domani”, commenta il sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani.

Come sarà

Comprenderà infatti 15 aule didattiche, dove potranno essere accolti fino a 375 bambini, alcune aule speciali (tra cui 4 aule di musica), una biblioteca, un refettorio e un auditorium polifunzionale, fruibile anche per attività extra-scolastiche e al di fuori dell’orario didattico, oltre agli uffici amministrativi e della Dirigenza scolastica.

E poi riduzione di consumi ed emissioni inquinanti (il nuovo complesso sarà ad alta efficienza energetica e rispetterà gli standard NZEB - Nearly Zero Energy Building), l’aumento della sicurezza sismica degli edifici, l’incremento delle aree verdi, l’attivazione di nuovi servizi a beneficio della comunità e la progettazione partecipata degli ambienti scolastici attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti.