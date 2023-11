Servizio anti-droga, Polizia e il cane Jago in zona U | VIDEO

Gli agenti della questura di Bologna hanno eseguito tra il pomeriggio e la serata di ieri un servizio, cosiddetto, "ad alto impatto", una operazione anti-droga in zona universitaria con l'impiego di numerosi poliziotti, anche in borghese, e dell'unità cinofila con il cane Jago.

Sono stati identificati 60 stranieri, diversi con precedenti, e quattro sono stati denunciati. Già noto alle forze dell'ordine e con numerosi alias, in Piazza Verdi un cittadino senegalese di 25 anni è stato trovato con 60 grammi di marijuana e poco hashish.

Altri due spacciatori africani sono stati denunciati, oltre a un cittadino gambiano 20enne, regolare e senza precedenti, il quale, nel corso di un controllo in piazza Scaravilli, si è rifiutato di esibire i documenti e ha tentato la fuga. Nel suo zaino è stato trovato anche un coltello pertanto è stato denunciato anche per porto abusivo di armi.

Nei giorni scorsi, sempre in piazza Scaravilli, un 23enne, cittadino maliano, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, era stato arrestato perchè srpreso a vendere hashish.

Arresto in via Matteotti

Sono invece scattate la manette per un cittadino tunisino di 21 anni, residente all'estero e senza fissa dimora in città, controllato in via Matteotti nel pomeriggio di ieri: è stato trovato con 11 involucri di cocaina (13 grammi) e 3 di eroina (4 grammi). Già con precedenti in materia di immigrazione, verrà processato con il rito direttissimo.