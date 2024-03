Controlli anti-spaccio in città: chili di droga sequestrati e tre giovani arrestati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuovi controlli anti-spaccio da parte della polizia in centro città. Nella mattina dello scorso lunedì 18 marzo la Squadra Mobile di Bologna ha arrestato tre giovani colti in flagranza di reato.

Il primo intervento in via Bentivogli, dove gli agenti sono intervenuti dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti. Qui hanno notato un 22enne e un 28enne in bicicletta mentre si scambiavano soldi e droga. Accortisi della presenza degli operatori, i due hanno provato a fuggire lanciando le biciclette ma i poliziotti sono riusciti a bloccarli. Uno dei due ha provato a opporre resistenza con calci, pugni e spintoni, procurandosi così anche una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali colpose.

Sottoposti a perquisizione personale, i due tunisini sono stati trovati in possesso di 140€ in banconote di piccolo taglio e 8 palline di sostanza stupefacente per un totale di 4,25 grammi di eroina. Dopo l’arresto e il rito per direttissima, entrambi sono stati sottoposti al divieto di dimora nel Comune di Bologna.

Lo stesso giorno è stato arrestato anche un ragazzo italiano di 19 anni per possesso di sostanza stupefacente e detenzione di armi. È successo in via Stalingrado, anche lui notato in bicicletta dagli agenti. Dopo un breve tentativo di fuga a piedi, i poliziotti lo hanno fermato e perquisito trovandogli addosso 40 tra panetti e cilindri di hashish per un peso totale di 4 kg. La perquisizione è continuata a casa dove gli agenti hanno trovato altri 5 chili tra hashish e marijuana, caramelle e sigarette elettroniche contenenti THC, un vasetto contenente funghi allucinogeni, coltelli e denaro contante pari a 11550€ diviso in mazzette. Da ulteriori controlli è emerso che l’uomo era stato anche denunciato per danneggiamento di bene di proprietà di un locale nel riminese. Dato il quantitativo di stupefacente e di denaro contante, è stato portato in carcere.