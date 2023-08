Poliziotte aggredite durante un controllo: "Donne o uomini non fa differenza: in divisa siamo uguali" | VIDEO

La testimonianza di Letizia Guadagnino, commissario capo aggredita in strada durante un controllo straordinario in piazza XX Settembre

È di ieri la notizia che vede protagonista, ancora una volta, il cane dell’unità cinofila antidroga Barack. Il segugio ha fiutato un soggetto di 22anni, originario della Nigeria, durante un controllo straordinario sul territorio. Durante l’operazione l’uomo ha aggredito l’equipaggio che in quel momento si trovava impegnato nei controlli: il commissario capo Letizia Guadagnino, l’agente Debora Maturo e la conduttrice cinofila Paola Piffer. Tutte donne. “Ma in divisa siamo tutti uguali – commenta Guadagnino – uomini o donne, siamo tutti formati per operare in pronto intervento. Ovviamente è un’attività che comporta dei rischi, ma ciò che ci interessa è il risultato raggiunto”.

Controlli straordinari

L’uomo, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, dovrà rispondere anche di detenzione di sostanza stupefacente, visto che in tasca aveva 5 grammi di hashish. Il controllo in cui sono rimaste coinvolte le poliziotte fa parte di una più ampia operazione di controllo speciale nella zona di piazza XX Settembre e galleria 2 Agosto, che vede impegnate sul territorio le forze dell’ordine per tre o quattro giorni alla settimana. Solo durante il 1° agosto, sono state identificate 143 persone, di cui 68 stranieri e di cui 32 con precedenti. Durante questi controlli, un italiano del 2001 è stato denunciato per ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente. Il ragazzo, infatti, aveva con sé 1400€ in contanti, 6 grammi di hashish e due cellulari; per uno dei quali non ha saputo fornire la provenienza né a chi appartenesse.