Madonna di San Luca, le immagini della processione sotto la pioggia | FOTO e VIDEO

Quella che ha riportato la Madonna di San Luca al Colle della Guardia è stata una processione sentita e partecipata, nonostante a pioggia battente che l’ha accompagnata per tutto il tempo. A guidare i fedeli c’era ovviamente l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, neo eletto presidente del Cei, e con lui il vicario dei fedeli ortodossi in Italia, il Vescovo Ambrozie, e il Monsignor Dionisio Lachovicz, Esarca Apostolico per i fedeli ucraini in Italia. La processione è partita dalla Cattedrale di San Pietro di via Indipendenza, ha percorso via Ugo Bassi, piazza Malpighi, via via Nosadella, via Saragozza e infine è risalita verso il Santuario di San Luca dopo aver fatto sosta nei pressi dell’arco del Meloncello. Durante le tre pause osservate dalla processione (piazza Malpighi, Porta Saragozza e arco del Meloncello) l’arcivescovo Zuppi ha lungamente parlato di temi d’attualità come la pandemia di Covid-19 e la guerra, augurandosi che la fede porti i fedeli a diventare “artigiani della pace”.