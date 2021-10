Pianoro, la Procura avvia inchiesta su un concorso pubblico: Carabinieri acquisiscono gli atti

La Procura ha autorizzato l'Arma dei Carabinieri ad acquisire tutti i documenti relativi al concorso pubblico per l'assunzione di un dipendente pubblico, tenutosi lo scorso maggio, e indetto dal Comune di Pianoro. E così ieri mattina i militari hanno preso dagli uffici preposti dell'ente pubblico tutti gli atti, al fine di verificare se ci siano stati illeciti o incogruenze.

Tutto nasce dalla notizia che il vincitore del concorso è stato un consigliere comunale che siede tra i banchi della maggioranza, tanto che l'opposizione politica di centrodestra ha più volte sollevato polemiche oltre a chiedere la revoca del concorso, puntando l'attenzione anche sul fatto che la commissione del concorso fosse composta solo da personale interno al Comune.

"Non abbiamo nulla da nascondere e siamo stati, e siamo, a completa disposizione della Procura - spiega a BolognaToday la sindaca Franca Filippini - Abbiamo piena fiducia nelle autorità così come ho piena fiducia nei dipendenti comunali che hanno espletato tutta la documentazione relativa al concorso in oggetto".