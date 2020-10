Contro il nuovo Dcpm il mondo dello Sport scende in piazza a San Lazzaro: "Il Governo capisca l'importanza della salute fisica"

#Nonfermiamolosport è lo slogan della manifestazione pacifica andata in scena oggi pomeriggio in Piazza Bracci a San Lazzaro di Savena. I titolari di una decina di palestre e studio, chiusi da lunedì scorso in seguito al nuovo Dpcm, hanno voluto così esprimere il loro dissenso contro le decisioni del Governo, distanziati gli uni dagli altri, in piedi con dei cartelli indossando.

"Ci hanno chiuso - spiega a Bologna Today Elena Evangelisti, titolare dello studio Algiz pilates e discipline olistiche, organizzatrice dell'evento - In questo particolare momento, così come tanti altri settori, cerchiamo di far sentire la nostra voce. Siamo scesi pacificamente e silenziosamente in piazza Bracci con dei cartelli, promuovendo frasi sul benessere e sulla salute. Siamo venuti in piazza Bracci perchè è il centro della città, e il Governo deve capire che la salute fisica è fondamentale, così come quella mentale. Non è solo per il nostro lavoro, ma per tutto quello che comporta fare attività fisica che è importante mantenere aperti questi luoghi, in piena sicurezza così come fatto fino alla scorsa settimana".

Presenti anche alcuni gestori di attività di Budrio e Castel San Pietro: "La chiusura di questi luoghi è un problema che coinvolge tutti", ha concluso Evangelisti.