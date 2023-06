A Bologna i provini per il Grande Fratello. Ecco come sono andati | VIDEO

Per tutti quelli che se lo stavano chiedendo: sì, il Grande Fratello va ancora in onda. E, soprattutto, ha ancora una certa capacità attrattiva. Al Circolo Mazzini di Bologna, l’agenzia Wobinda Produzioni ha organizzato, su mandato di Endemol Shine Italy, i provini per la nuova stagione del famoso reality show. Centinaia gli aspiranti che si sono presentati: ognuno di loro ha avuto a disposizione circa due minuti per presentarsi e convincere la giuria di essere la persona giusta su cui puntare. Ecco come sono andati.