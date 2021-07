Rapina ai coetanei in riviera: denunciati quattro giovanissimi bolognesi

Quattro giovanissimi bolognesi sono tati denunciati a Rimini per rapina e furto in concorso. E' successo l'altra sera, quando i carabinieri hanno ricevuto la segnalazione che due 17enni di origine umbra in villeggiatura erano stati privati dei propri averi, dietro minaccia di un coltellino, in piazzale Roma.

Partendo dalle descrizioni, i militari hanno rintracciato il gruppo, composto da due neo maggiorenni, un diciassettenne e un quindicenne. I ragazzi sono stati trovati in possesso del coltellino e della refurtiva, riconsegnata ai due turisti. Ma non solo: nello zaino di uno dei fermati è stato recuperato un cellulare che i carabinieri hanno poi accertato essere stato sottratto nel corso della stessa sera ai danni di un residente riccionese. Di qui sono partite le denunce.