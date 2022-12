Tentativo di rapina e violenza sessuale sul bus 

Tentativo di rapina e violenza sessuale a bordo di un bus di linea terminato con un arresto. E' successo ieri, intorno alle 21.

Da quanto si apprende, la polizia è stata allertata presso una fermata dell’autobus in Via Cristoforo Colombo a causa di un soggetto molesto a bordo di un mezzo Tper. Dalla prima ricostruzione effettuata dagli agenti - che giunti sul posto hanno bloccato l'uomo, identificato in un ventenne camerunense - il fermato si sarebbe avvicinato alla postazione dell’autista e avrebbe iniziato ad importunarla chiedendole con insistenza di dargli qualcosa, sino a minacciarla. In quel frangente è riuscito ad arraffare un paio di occhiali da vista della conducente che erano appoggiati sul cruscotto.

Non solo. Via via si sarebbe fatto più molesto, arrivando a fare il gesto di abbassarsi i pantaloni e cercando di baciare la malcapitata. Fortunatamente il molestatore è stato immediatamente interrotto dall’arrivo dell’equipaggio di polizia che ha fermato il 20enne, già gravato da pregiudizi, e lo ha tratto in arresto per tentata rapina e tentata violenza sessuale.

L’arrestato, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida dell’arresto.