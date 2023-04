Mostrava il coltello per modiche somme, e la paura a un certo punto si è fatta palpabile. Così un uomo con diversi precedenti di polizia è stato arrestato dalla Mobile di Bologna, in relazione a una serie di piccole rapine ai danni di ignari passanti che si erano verificate nella prima metà del marzo scorso. Qui il commissario capo Giuseppe Paglia ha illustrato i dettagli di quanto ricostruito nell'ordinanza del Gip nella convalida dell'arresto del soggetto.

Sei episodi in pochi giorni

Le vittime venivano avvicinate da un uomo che chiedeva con insistenza una somma di denaro. Al loro rifiuto, l’uomo minacciava le vittime con un coltello, a volte riferendo di essere armato e a volte mostrandolo. In due occasioni l’uomo è riuscito a farsi consegnare il denaro dalle vittime mentre in sei occasioni il tentativo di rapina è fallito per la fuga delle vittime o per l’intervento di una terza persona. In un altro episodio, invece, una vittima è stata costretta a recarsi nel più vicino sportello bancomat e a prelevare 50€ da consegnare al malfattore: per questo singolo episodio, all’uomo viene contestato il reato di estorsione.