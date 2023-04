Prima la richiesta di soldi, poi la rapina: serie di colpi in centro | IL VIDEO

Un uomo di origine straniera è stato arrestato in via cautelare perché accusato di un’estorsione, due rapine aggravate e sei tentativi di rapina aggravata, tutti fatti commessi tra il 3 e il 17 marzo 2023 e tutti avvenuti tra via San Petronio Vecchio, via Cartoleria, piazza Aldrovandi e via Begatto.

Modus operandi fotocopia

L’operazione della Squadra Mobile della Questura di Bologna è scattata in seguito alle diverse denunce simili nel modus operandi: le vittime venivano avvicinate da un uomo che chiedeva con insistenza una somma di denaro. Al loro rifiuto, l’uomo minacciava le vittime con un coltello, a volte riferendo di essere armato e a volte mostrandolo. In due occasioni l’uomo è riuscito a farsi consegnare il denaro dalle vittime mentre in sei occasioni il tentativo di rapina è fallito per la fuga delle vittime o per l’intervento di una terza persona. In un altro episodio, invece, una vittima è stata costretta a recarsi nel più vicino sportello bancomat e a prelevare 50€ da consegnare al malfattore: per questo singolo episodio, all’uomo viene contestato il reato di estorsione.

Colpi ripresi in diretta dalle telecamere

Grazie alla ricostruzione dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati operata dalla IV Sezione contrasto al crimine diffuso della Squadra Mobile e coordinata dal pm Bruno Fedeli, il presunto colpevole è stato prima identificato e, in seguito dell’ordinanza del GIP, condotto in carcere.