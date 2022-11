Rapine nei negozi e furti nei parcheggi: scattano arresto e carcere

Porte del carcere aperte e aggravamento in vista rispettivamente per due uomini, destinatari di altrettanti provvedimenti giudiziari per fatti pregressi. A notificare le misure sono stati i carabinieri, che nella giornata di ieri hanno portato in carcere un muratore 27enne, cittadino moldavo, per una doppia rapina, commessa lo scorso aprile ai danni di un supermercato e una tabaccheria. In entrambe le occasioni il bottino fu di un migliaio di euro. PEr il soggetto ancora da scontare rimangono tre anni e sei mesi di reclusione.

Con esito non molto diverso l'aggravamento disposto per un 37enne italiano, ritenuto responsabile per avere rubato la borsa a una signora sessantenne fuori da un parcheggio della Coop di via Ponchielli. I fatti si riferiscono allo scorso 11 settembre dove l'uomo prelevò la borsa approfittando i un momento di distrazione della signora. Le carte trafugate sono state però utilizzate per dei prelievi e sfruttando le immagini delle relative telecamere si è risaliti all'autore. La notifica è arrivata a casa del 37enne, nel comune di Granarolo.