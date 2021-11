Recupero bicchierini e palette dai distributori automatici: convenzione in aeroporto per il riciclo di 100mila pezzi

L'aeroporto di Bologna ha avviato nei propri spazi un progetto di recupero dei rifiuti dei distributori automatico, come bicchierini da caffè e palette. La join venture prevede la collaborazione a vario titolo di Hera, gruppo Argenta, Confida, Corepla e unionplast. L'iniziativa è stata denominata Rivending.

Primo aeroporto in Italia ad attivare un’iniziativa del genere, il Marconi stima di riciclare 100mila bicchieri nel primo anno di raccolta e di arrivare a regime a raccogliere 300 mila bicchieri all’anno (corrispondenti a circa una tonnellata di plastica PS - polistirolo), con una frequenza di una raccolta ogni tre mesi.

In pratica, il progetto RiVending consente di semplificare e rendere efficiente il processo di riciclo della plastica PS. Viene recuperata infatti una plastica di altissima qualità, grazie ad una raccolta dedicata a monte, che consente di evitare i costosi e dispersivi passaggi di separazione dalle altre plastiche e di lavaggio industriale dei materiali.

L’obiettivo finale a cui tende il progetto è quello di trasformare il bicchiere usato in un nuovo bicchiere, creando così un’effettiva “chiusura del cerchio”. Attualmente – in attesa di modifiche alla normativa sui prodotti per alimenti e bevande – il materiale riciclato è utilizzato per produrre altri manufatti, come ciotole per animali o materiale scolastico. Inoltre, parallelamente, viene incentivata la raccolta differenziata delle bottigliette in plastica (PET), con il posizionamento di nuovi contenitori dedicati.

In questa prima fase, i contenitori dedicati al riciclo sono stati collocati in corrispondenza di 10 postazioni utilizzate dai lavoratori della comunità aeroportuale (uffici, area merci, rampa, officina, training center, ecc.), ma l’obiettivo è quello di posizionarli anche nelle aree destinate ai passeggeri, ed estendere così la raccolta a tutte le aree aeroportuali.