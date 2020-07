Rissa fuori dal locale: coinvolta una decina di persone, tre feriti

Rissa con feriti questa notte fuori del locale Giostrà di via Mattei, zona Roveri. La polizia è dovuta intervenire intorno alle quattro del mattino, chiamata per la zuffa animata tra una decina di persone. non sono chiari i motivi che hanno scatenato le animosità, ma il verdetto del 118, anch'esso sul posto per prestare le cure ai protagonisti della vicenda è di tre refertati.

Si tratterebbe in tutti i casi di ragazzi giovani, tutti italiani: uno è stato trasportato in ospedale in codice due, mentre gli altri in codice uno. Gli agenti stanno conducendo approfondimenti su quanto accaduto.