Rissa in piazza XX settembre: si affrontano armati di bastoni, auto e moto danneggiate

Una notte violenta quella fra sabato e domenica in zona stazione, dove una ventina di persone si sono picchiate armate di bastoni in piazza XX Settembre, lasciandosi dietro uno scenario fatto di auto e moto danneggiati (anche in via Boldrini) oltre che cartelli stradali divelti, mentre i cittadini chiamavano le forze dell'ordine per segnalare la situazione. Lo riferisce Il Resto del Carlino.

All'arrivo della polizia però si erano già tutti dati alla fuga. Saranno le registrazioni delle videocamere della zona a raccontare meglio l'accaduto.

Notizia in aggiornamento