La rissa davanti alla scuola finisce in 'vetrina' sui social, 15enne in ospedale

Mentre due 15enne si prendono a botte, i compagni di scuola li filmano con gli smartphone e si "godono" la scena fino a quando uno dei due finisce a terra. Solo a quel punto sarebbero intervenuti per dividerli, provocando a uno dei "duellanti" una lussazione alla spalla. E' così partita una querela, presentata dai genitori del giovane.

"Ci vediamo fuori" poi la lite davanti alla scuola

Siamo nella provincia di Bologna e dopo qualche scaramuccia in classe, tra due 15enne scatta il classico "ci vediamo fuori". Fuori la scuola media si affrontano, davanti ai loro compagni, che - secondo la ricostruzione dei carabinieri - si limitano ad assistere alla zuffa e a filmare la scena. Solo quando uno dei due cade a terra e si trova in evidente difficoltà, gli amici si avvicinano per dividerli e uno dei due, nella concitazione generale, ha riportato una lussazione alla spalla. Alla fine recatosi in ospedale, riceve una prognosi di 20 giorni per “Lussazione spalla destra, ematoma palpebra sinistra ed emorragia sottocongiuntivale occhio sinistro”.

Il video della zuffa in rete