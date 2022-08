Rissa in via Zamboni, 28enne preso a bottigliate in testa

Rissa in strada la scorsa notte sotto le Due Torri, tra via Zamboni e via San Vitale. Intorno all'una la polizia ha ricevuto una segnalazione per lite in strada tra cittadini nord africani.

Le volanti, giunte sul posto, hanno individuato un soggetto tunisino di circa 28 anni, gravato da pregiudizi, che presentava una ferita alla testa e una alla gamba. Lo stesso riferiva agli agenti di aver avuto una colluttazione con tre soggetti.

Da una prima ricostruzione, uno di loro lo avrebbe colpito con una bottiglia. La vittima è stata accompagnata in ospedale per le medicazioni, poi dimessa con 15 giorni di prognosi. Accertamenti della polizia sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.