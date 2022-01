Rissa in via Zamboni: testimonianze e immagini per ricostruire pochi secondi di caos

La Polizia è intervenuta la scorsa notte, fra sabato 29 e domenica 30 gennaio, per una rissa in via Zamboni all'altezza del civico 6. Era da poco passata l'una quando è scattata la segnalazione che ha avvertito le forze dell'ordine: all'arrivo degli agenti i protagonisti della presunta rissa non erano più lì e si erano già dileguati. Sul posto è stato però identificato un ragazzo che ha raccontato di essere stato aggredito con dello spray al peperoncino.

"Il tutto sarebbe durato meno di un minuto, una manciata di secondi" riportano dalla Questura mentre sono state acquisite le immagini di sorveglianza e verranno portati aventi i vari accertamenti. Non sono stati registrati danneggiamenti ai dehors e ai locali. Sempre ieri nel centro storico, sono stati controllati dalla Polizia 108 ragazzi.