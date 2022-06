Salario minimo e direttiva Ue, Bonaccini: "Sì, ma anche taglio a cuneo fiscale"

"Sono favorevole al salario minimo", ma nello stesso pacchetto anche "un taglio dl cuneo fiscale", perché "in Italia c'è un'enorme questione di redditi da lavoro". All'indomani della intesa politica per una direttiva Ue sul salario minimo, il presidente Stefano Bonaccini è tra i primi a commentare l'esito delle trattative a Bruxelles per disciplinare l'indirizzo di una normativa che è in larga parte di competenza statale. "Serve un pacchetto di misure per il lavoro" spiega Bonaccini "Alcune costano, ma sono in cima alle priorità", quanto al salario minimo "del resto esiste nella gran parte dei paesi europei" anche se per il governatore dell'Emilia-Romagna a questo va agganciato "il valore legale dei contratti collettivi come riferimento". Avere lavoro di qualità "con stipendi adeguati non è affatto in contraddizione col sostegno alle imprese che il lavoro lo creano" taglia corto Bonaccini.

Salario minimo: cosa è successo in Ue

Dopo una notte di trattative, il parlamento e i rappresentanti degli stati membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo polltico di massima su come disciplinare il regime del salario minimo negli stati membri. La nuova direttiva non impone obbligatoriamente l'adozione di tale misura e non fissa tetti minimi -non può del resto, poiché questo campo dei singoli stati membri e dei sindacati- ma mira ad affrontare questo problema istituendo un quadro omogeneo all'interno dell'unione, per rafforzare l'adeguata tutela.

I principali elementi della direttiva sono elencati di seguito.