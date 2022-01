Sanremo 2022. Sul palco dell'Ariston i due super bolognesi Morandi e Cremonini

Martedì 1 febbraio comincia il Festival di Sanremo e non si può arrivare impreparati a uno degli eventi più cult dell'anno. Intanto questa edizione avrà una buona quota di bolognesità visto che in gara c'è Gianni Morandi e Cesare Cremonini sarà invece uno degli ospiti speciali.

Gianni Morandi sarà fra i concorrenti di Sanramo con il brano "Apri tutte le porte". Così come si scopre dai social (sui quali è seguitissimo) Gianni e la moglie Anna stanno sono partiti oggi per la Liguria e viaggeranno in auto. Il cantante bolognese aveva già dato qualche dettaglio su come avrebbe affrontato il palco dell'Ariston e fra le cose che non avrebbe mai lasciato a Bologna, certamente le scarpe da tennis e la tenuta da corsa per allenarsi anche lì.

Tutti gli ospiti di Sanremo e le donne co-conduttrici

Gli ospiti dell'edizione 2022 del Festival di Sanremo sono: Checco Zalone, Cesare Cremonini, Måneskin, Meduza, Laura Pausini; Luca Argentero; Raoul Bova; Lino Guanciale; Anna Valle; Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Chi saranno invece le bellissime? Le co-conduttrici di Sanremo quest'anno sono 5: Ornella Muti; Lorena Cesarini; Drusilla Foer; Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Sanremo 2022: tutti i cantanti e tutte le canzoni del festival (che parte il 1°febbraio)

Achille Lauro - "Domenica"

Aka 7even - "Perfetta così"

Ana Mena - "Duecentomila ore"

Dargen D'Amico - "Dove si balla"

Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

Elisa - "O forse sei tu"

Emma - “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro - "Sei tu"

Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

Giusy Ferreri - "Miele"

Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

Irama - "Ovunque sarai"

Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

Le Vibrazioni - "Tantissimo"

Mahmood e Blanco - "Brividi"

Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

Matteo Romano - "Virale"

Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

Noemi - "Ti amo non lo so dire"

Rkomi - "Insuperabile"

Sangiovanni - "Farfalle"

Tananai - "Sesso occasionale"

Yuman - “Ora e qui”