Sant'agata bolognese: vede i carabinieri, getta quasi mezzo Kg di droga

Ha solo 18 anni il ragazzo arrestato sabato notte dai carabinieri di Sant'Agata bolognese, impegnati in un controllo alla circolazione stradale notturno. L'accusa per il giovane è di spaccio di droga. Tutto è cominciato con un normale controllo: all'alt dei militari in strada l'auto sulla quale era a bordo l'arrestato insieme ad altri due giovani, ha risposto fermandosi a decine di metri di distanza.

Alla richiesta di indietreggiare per sottoporti al controllo, il guidatore dell'auto ha acconsentito, ma durante la retromarcia dal finestrino è volato fuori qualcosa, un pacco che poi è finito nel canale adiacente alla strada.

Recuperato l'involucro, i carabinieri hanno verificato come il pacco in realtà contenesse circa 450 grammi di quello che poi è risultato essere hashish. Andati a casa del ragazzo in questione, poi identificato in un 18enne cittadino romeno, incensurato. i carabinieri hanno trovato anche diversi bilancini di precisione, oltre a una modica quantità di altre sostanze.