In 70 davanti al locale, assembramenti e coprifuoco violato: centinaia di multe nel weekend

Decine di sanzioni nel fine settimana a Bologna e provincia per violazione delle normative anti covid. In centro i carabinieri hanno sanziontato circa 70 persone, tutte assembrate davanti al locale "Italian breakpast" di strada Maggiore, che consumavano liberamente ostruendo anche il passaggio. I militari hanno multato anche i proprietari.

Altre 19 persone sono state sanzionate perché sorprese a circolare senza un comprovato motivo tra le 22 e le 5 e sempre per assembramenti i carabinieri hanno sanzionato altre 18 persone poiché non rispettavano le misure di sicurezza.

In provincia invece sono state sanzionate cinque persone per aver violato il coprifuoco: tre dalla compagnia di San Giovanni in Persiceto e due dalla compagnia di Vergato, questi ultimi si trovavano in giro senza motivo ad Alto Reno Terme.