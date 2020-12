Maltempo, a Sasso Marconi esonda il “Canale del Maglio”

Continua il maltempo a Bologna in tutta la Regione. Da viale Aldo Moro è arrivata l'allerta arancione per piogge etemporali.

Questa mattina, intorno alle ore sette i vigili del fuoco sono intervenuti a Sasso Marconi, in Via Sagittario, per esondazione del “Canale del Maglio”.

L'acqua ha invaso la via minacciando alcune installazioni industriali della zona. Sul posto, il personale del 115 con il funzionario di servizio, hanno allertato l'azienda proprietaria del canale per abbassare il livello dell'acqua.

A scopo precauzionale via Sagittario è rimasta chiusa al traffico ed è stata evacuata una persona dalla sua abitazione. I Vigili del fuoco hanno dunque messo in sicurezza lo scenario e vigilato fino alle ore 11:00 quando l'emergenza è completamente rientrata. Presenti anche i Carabinieri e l'ufficio tecnico del comune di Sasso Marconi, per le loro competenze.