Sasso Marconi, investimento sulla Bologna-Porretta: morta una donna

Una donna di 55 ani è morta in seguito all'investimento di un treno passeggeri, sulla Bologna Porretta all'altezza di Sasso Marconi. Il tutto si è consumato in pochi istanti questo pomeriggio intorno alle 15:30. Inutili i soccorsi di 118 e Polfer, la 55enne è quasi sicuramente morta sul colpo. L'incidente è avvenuto poco prima della stazione di Sasso.

Pesanti le ripercussioni su tutta la tratta ferroviaria, con cancellazioni e forti ritardi sulla tratta. Dalle 17 sono stati attivati i bus sostitutivi per il tratto Sasso- Marzabotto. Sul posto sono intervenuti 118 e agenti della Polfer, per i rilievi di legge. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, ma dalle prime informazioni non si esclude il gesto volontario.