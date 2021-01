Schiamazzi notturni e pipì per strada: scattano multa e denuncia

Multa per violazione del coprifuoco e anche denunce per due giovani, trovati ieri sera in Corticella in evidente stato di alterazione alcoolica. A chiamare la polizia è stata una signora residente, infastidita dalle continue grida e lancio di oggetti vicino alla sua abitazione.

All'arrivo della volante i due non hanno voluto saperne di calmarsi e anzi il più giovane ha anche apostrofato i poliziotti con ingiurie e minacce. Alla fine i due sono stati identificati e denunciati: si tratta di un 20enne cittadino peruviano (per lui anche una denuncia per atti osceni poiché colto a urinare in strada) mentre per un 17enne cittadino italiano di origini liguri si è proceduto per oltraggio a pubblico ufficiale. Infine entrambi sono stati sanzionati per il mancato rispetto del coprifuoco, con una multa da 400 Euro ciascuno.