Sciopero aereo, previsti disagi e cancellazioni al Marconi

Se il fermo dei mezzi pubblici è stato rinviato, rimane confermato quello del settore aereo indetto per venerdì 29 settembre.

Si tratta di uno sciopero generale nazionale che involge l'intero settore per 24 ore, e, come fa sapere l'Aeroporto Marconi, potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, quindi, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea.

Incrociano le braccia anche gli assistenti di volo della compagnia aerea Easy Jet Airline Company Limited, oltre ai lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling, del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto aeroporti

I voli garantiti

In base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso , sono garantuiti tutti i voli, inclusi i voli charter, in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Ganrantiti anche i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale.

Sono assicurati i voli in partezna in orari antecedenti all'inizio dell'astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, come l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso.

Si potrà prendere anche i collegamenti intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali. E' anche assicurato, fa sapere Enac, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle Autorità come di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

"Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che le società saranno in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente",, assciura Enac.

Scioperi 29 settembre 2023 - dettaglio dei voli garantiti