Aeroporto, lunedì 12 nuovo sciopero al Marconi

Sciopero di 24 ore lunedì 12 settembre all'aeroporto Marconi di Bologna. Il sindacato Usb ha indetto per l'intera giornata lo sciopero del personale di tutto il trasporto aereo e indotto ad eccezione del personale Enav, agitazione che segue il precedente di quattro ore dello scorso 17 luglio "che ha avuto una altissima adesione nello scalo bolognese", come informa il sindacato.

Le condizioni nello scalo bolognese "rimangono critiche con le maestranze messe sotto pressione dal sottorganico, con i noti problemi legati alla sicurezza delle operazioni tuttora irrisolti e alla vigilia di un autunno di inflazione galoppante senza che i salari si siano mossi di un millimetro. Rimangono aperti i problemi legati alla qualità della vita, ai turni di lavoro in un contesto di spinta al massimo sfruttamento esigibile, alla salute e sicurezza".

"Nonostante le ripetute proteste e denunce - prosegue Usb Bologna- è inaccettabile la continua latitanza delle istituzioni regionali e cittadine che continuano a chiudere entrambi gli occhi di fronte alle carenze e inefficienze dello scalo bolognese. Latitanza ancora più inaccettabile di fronte ai gravi disagi che si sono avuti alla ripresa del traffico tutt'altro che imprevedibile. Non siamo più disposti a sopportare l'inaffidabilità di un modello di trasporto aereo deregolamentato e lasciato in mano alle rendite e al profitto come imposto dalla dottrina Ue".