Treni, sciopero in arrivo: regionali a rischio

Possibili disagi in vista per chi viaggia in treno, infatti uno sciopero è stato indetto per domenica febbraio.

Lo rende noto Ferrovie dello Stato spiegando che a indire la mobilitazione è il sindacato FAST Emilia Romagna. Si tratta di uno sciopero di 23 ore che riguarderà il personale mobile di Trenitalia Tper dalle ore 3:30 di domenica 12 alle ore 2:30 di lunedì 13 febbraio 2023.

Nell'occasione potranno verificarsi possibili modifiche alla circolazione dei treni regionali, mentre Frecce e Intercity viaggeranno regolarmente. "Lo sciopero - dettaglia FS - che svolgendosi in giornata festiva non prevede fasce di garanzia del servizio, può comportare modifiche alla circolazione dei treni regionali anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Possibili variazioni anche per i collegamenti con le regioni limitrofe".

Alla base della mobilitazione - riferisce in una nota il sindacato - temi riguardanti l’apertura delle procedure di raffreddamento del personale.