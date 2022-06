Sciopero trasporti il 17 giugno: treni e traghetti a rischio

Ancora uno sciopero dei trasporti nel mese di giugno, Dalle ore 21 di giovedì 16 alle ore 21 di venerdì 17 giugno si ferma in tutta Italia il personale del Gruppo FS Italiane, proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, fa sapere FS.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza.

Come si legge sul sito del Ministero per i trasporti il fermo durerà ventiquattro ore, dalle ore 21 del 16 giugno fino alle 21 del 17 (giorno successivo), mentre per il trasporto marittimo scatterà dalla mezzanotte del 17 alle 23,59 dello stesso giorno.